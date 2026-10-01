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"Çek arkam sağlam" demişti: Küfürler savuran kadın doktora rekor ceza ve men cezası

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#Trafik Tartışması#Kadın Doktor#Başakşehir
Çek arkam sağlam demişti: Küfürler savuran kadın doktora rekor ceza ve men cezası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 14:35

Başakşehir'de trafikte tartıştığı sürücüye hakaretler yağdıran ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleriyle tepki çeken kadın doğum doktoru polisin çalışmasıyla yakalandı. Sürücüye 180 bin lira ceza kesilirken ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

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Olay, Başakşehir'deki Mall of İstanbul AVM otoparkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın doğum doktoru Ö.K.A. trafikte tartışma yaşadığı bir kişiye aracından inerek küfür ve hakaretler savurdu. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfür eden kadın doktorun görüntü çeken sürücüye "Çek arkam sağlam" dediği görüldü.

Çek arkam sağlam demişti: Küfürler savuran kadın doktora rekor ceza ve men cezası

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Saldırıya uğrayan sürücünün ihbarı üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen tahkikat kapsamında olay anına ilişkin video kayıtlarını inceleyen ekipler araç sürücüsü Ö.K.A.'nın saldırı amacıyla aracından indiğini tespit etti.

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180 BİN LİRALIK CEZA UYGULANDI

Polis ekiplerinin tespitlerinin ardından kadın doktora 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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#Trafik Tartışması#Kadın Doktor#Başakşehir

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