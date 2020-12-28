‘Cehennemi yaşadık’

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı medyana gelen patlamanın görgü tanığı Can Kınaç, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı. Antalyalı Kınaç, Noel gecesi bulunduğu Amerikalı kız arkadaşı Jessica Lambert’in evinin sokağında patlayan bombayla, adeta cehennemi yaşadığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde henüz uykudayken büyük bir patlama sesiyle uyandıklarını söyleyen Can Kınaç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

‘KENDİMİZİ SOKAĞA ATTIK’

“Büyük bir patlama sesi ile uyandık. Yatak odasının camları kırılmıştı. Doğalgaz patlaması ya da deprem olduğunu düşündüm. Kız arkadaşım ve ben ne olduğunu anlamadan kendimizi sokağa attık, ‘Yardım, yardım’ diye bağırmaya başladım. Her taraftan alarm sesleri geliyordu. Film gibiydi. Sokak alev içindeydi. Arabam patlamanın olduğu sokağın içindeydi. Camlarının kırıldığını gördüm. Ne olduğunu anlamadığımız için çok korkmuştuk. Ortalık savaş alanı gibiydi.” Üç yıldır Nashville’de yaşadığını ifade eden Kınaç, bölgenin normalde son derece sakin olduğunu da sözlerine ekledi.

İNTİHAR BOMBACISI MI

Nashville’deki patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen kişinin, 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olduğu açıklandı. ABD basını, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ve insan kalıntıları olduğu düşünülen kanıtların Warner’a ait olabileceğini aktardı. Kimlik doğrulaması için DNA sonuçları bekleniyor. Yetkililer, patlamanın ‘büyük olasılıkla’ bir intihar saldırısı olduğundan şüpheleniyor. Patlamada en az 41 bina ve iletişim altyapısı zarar görmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.