Cehennem Necati’ye büyük darbe! 780 milyon TL’lik mal varlığına el koyuldu

İstanbul narkotik polisi liderliğini ‘Cehennem Necati’ adıyla tanınan Necati Arabacı’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli bilgilere ulaştı.

Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya’da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Dün sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli’nde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

ALMANYA’DA DA ÇETEYE BASKIN

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el koyuldu. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ‘Hells Angels’ motosiklet çetesine 1200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. İzmir’de tutuklu bulunan Necati Arabacı’nın çetenin elebaşı olduğu ileri sürülüyor.