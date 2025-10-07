×
'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı, İzmir'de gözaltına alındı

Cehennem Necati lakaplı Necati Coşkun Arabacı, İzmirde gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:27

İzmir’de, ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı’nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

