‘Cehennem Necati’ gözaltında

Kamuoyunda “Hell’s Angels” (Cehennem Melekleri) olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı’nın (53), 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’tan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği tespit edildi. Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

KARA PARADAN KAÇAKCILIĞA

Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin karapara aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşadışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Coşkun Necati Arabacı, Almanya merkezli ‘Cehennem Melekleri’ adlı çok ünlü motosiklet grubunun liderlerinden biri olarak biliniyor. 1990’lı yıllarda katıldığı bu grupta kısa sürede yükselip hâkimiyet kurdu. Türkiye’ye de uzanıp özellikle Çeşme, Bodrum, Kuşadası gibi turistik bölgelerde eğlence mekânları açtı. Adı Frankfurt ve Köln’de birçok suça karıştı, 2002’de tutuklandı. Cezaevindeyken soruşturmayı yürüten savcıyı öldürtmek için plan yaptığı da sorgulama konusu oldu. Arabacı Bodrum’daki bir cinayetten dolayı 2020’de tutuklandı ve daha sonra serbest kaldı.

AYHAN BORA KAPLAN’IN OĞLUNUN KİRVESİYDİ

- 2023’te Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet törenine de katılmıştı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında savcı, Necati Arabacı’nın sünnet düğününe neden kirve olarak katıldığını sormuştu. Kaplan da “İllegal bir işini duymadım, bilmiyorum. Kirve yapmamın nedeni ortak arkadaşlarımızın olmasıdır” karşılığını vermişti.

EN SON SLOVAKYA’DA GÖRÜLMÜŞTÜ

- En son 9 Eylül’de Slovakya’da ortaya çıkan Coşkun Necati Arabacı, ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Nitra kentindeki bir restorana girmişti. Arabacı, yemek yediği sırada gözaltına alınmıştı. Arabacı, ifadesinin alınmasının ardından 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakılmıştı.