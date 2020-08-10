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Haber Giriş: 10.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Cehennem Melekleri’ çetesinin lideri tutuklandı

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‘Cehennem Melekleri’ çetesinin lideri tutuklandı
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Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, ‘Cehennem Melekleri’ adlı suç çetesinin lideri Necati Arabacı, Çeşme’de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Çeşme gişelerinde önceki gün saat 16.00 sıralarında Genel Bilgi Taraması (GBT) denetimi yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, lüks bir otomobili durdurdu. Otomobildeki hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ‘Hells Angels’ (Cehennem Melekleri) çetesinin lideri Necati Arabacı gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün öğlen adliyeye sevk edilen Arabacı tutuklanıp, Buca Cezaevi’ne gönderildi.

10 GÜN SONRA TAHLİYE OLMUŞTU

Arabacı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde,14 Ağustos 2019’da Ahmet Atik’in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz’da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesi ile birlikte tutuklanmıştı. Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti.

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