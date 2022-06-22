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Cehennem Kapısı açıldı

#Cehennem Kapısı#Denizli#Hierapolis Antik Kenti
Cehennem Kapısı açıldı

Denizli’deki ‘beyaz cennet’ olarak da bilinen Pamukkale’nin ziyaretçi akınına uğrayan kültür varlığı Hierapolis Antik Kenti’nde, yeni bir tarihi alan daha ziyarete açtı. İtalyan kazı ekibi tarafından 2013’te bulunan Plütonium (Cehennem Kapısı), devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 2018 yılında kısa süreli ziyaretlere açılmıştı.

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Yer altından gelen kalsiyumlu sudaki karbondioksitin uçmasıyla zehirlenen canlıların ölmesi nedeniyle antik kaynaklarda ‘Ölüler ülkesine geçiş kapısı’ olarak adlandırılan Plütonyum, önceki gün yeniden ziyarete açıldı. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve ‘kutsal şehir’ anlamına gelen Hierapolis’te ‘Cehennem Kapısı’ olarak kabul edilen ve eylül ayında resmi açılışı yapılması planlanan mağara, daha ilk günden ziyaretçilerin akınına uğradı.

Antik dönemde kapıdan içeri girmeye çalışırken gazdan zehirlenip ölen boğaların Plüton’a kurban edildiğine inanılarak adak törenleri yapılan ‘Cehennem Kapısı’nda, aslına uygun olarak restore edilen Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos’un büyüleyen heykeli özellikle yabancı turistlerin dikkati çekti.

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#Cehennem Kapısı#Denizli#Hierapolis Antik Kenti

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