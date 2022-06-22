Cehennem Kapısı açıldı

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Yer altından gelen kalsiyumlu sudaki karbondioksitin uçmasıyla zehirlenen canlıların ölmesi nedeniyle antik kaynaklarda ‘Ölüler ülkesine geçiş kapısı’ olarak adlandırılan Plütonyum, önceki gün yeniden ziyarete açıldı. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve ‘kutsal şehir’ anlamına gelen Hierapolis’te ‘Cehennem Kapısı’ olarak kabul edilen ve eylül ayında resmi açılışı yapılması planlanan mağara, daha ilk günden ziyaretçilerin akınına uğradı.

Antik dönemde kapıdan içeri girmeye çalışırken gazdan zehirlenip ölen boğaların Plüton’a kurban edildiğine inanılarak adak törenleri yapılan ‘Cehennem Kapısı’nda, aslına uygun olarak restore edilen Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos’un büyüleyen heykeli özellikle yabancı turistlerin dikkati çekti.