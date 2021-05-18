‘Cehape’ belgeseli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayınlanan ‘Cehape zihniyeti’ belgeselinde partisindeki değişim sürecinin zorluğunu anlattı.

Youtube’da ‘140journos’ kanalının çektiği belgesele röportaj veren CHP Lideri, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde batık yatırıma dönüşen Ankapark’taki dinozor maketlerinin önünde sandalyeye oturarak, kameranın karşısına geçti.

GENEL BAŞKANLIK NİYETİM YOKTU

“Genel başkan olmaya niyetim de yoktu zaten. Grup Başkanvekilliği bana yetiyordu. Ben politik yönün teknik boyutunda kalmak istiyordum. Sonra koşullar zorunlu kıldı ve ben de genel başkan oldum. Toplumun gözünde (CHP hakkında) statükocu, değişime kapalı, halkla ilişkileri kopuk bir algı vardı. Bu algının kırılması gerekiyordu. Bizim yeni şeyler söylememiz gerekiyordu, toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurmamız gerekiyordu. Sosyal kimlikler üzerinden siyaseti önceledik.

Gördüm ki mitinglerin çok büyük bir yararı yok aslında. Bizim mutlaka CHP’ye mesafeli ama toplumun sevdiği kanaat önderleriyle oturup konuşmamız lazım. Mesela vaizeler kendilerini muhafazakâr olarak tanımlıyorlar. Dedim ki onlara; ‘Kendinize haksızlık yapıyorsunuz siz muhafazakâr falan değilsiniz. Muhafazakâr olan biziz. Çünkü bu değişime karşı çıkmaktır.’ Biz değişmemek için yerimizde duruyorduk. Ve bunu kırmaya çalışıyoruz şimdi.

YENİKAPI İÇİN ‘GİTMEYİN’ GÖRÜŞÜ

(15 Temmuz sonrası Yenikapı mitingi) Yenikapı’ya gitme konusunda partiden ağırlıklı olarak ‘Gitmeyin’ görüşü vardı. Başlangıçta niyetim de gitmemekti. Artı birkaç güvendiğim insandan, ama CHP’li olmayan güvendiğim insandan ‘Yenikapı mitingine katılın ve düşüncelerinizi ifade edin’ diye geldi.

TEK CÜMLE KURMADILAR

(Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde linç girişimi) Orada akıl yoktu. Çünkü belirli kişiler görevlendirilmişti. Acı olan ne? Bütün bunlar olurken, Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin tek cümle kurmaması. İnsani olarak benim kendisine tavsiyem, toplumun daha büyük acılarla karşı karşıya kalmaması için sandığı getirmesi ve kendisinin ‘Ben yoruldum, köşeme çekilip dinlenmek istiyorum, bu tablonun bir anlamda sorumlusuyum ve ayrılmak istiyorum’ demesi.”

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