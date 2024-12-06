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Cebinde kalan 150 lirasıyla patron oldu: Parça parça alım yaparak başladım

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#Girişimcilik#KOSGEB#Kırşehir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 13:34

Kırşehir'de cebinde kalan 150 TL ile KOSGEB'e giden girişimci Fatma Öztürk, katıldığı destek programlarıyla işinin patronu oldu. Öztürk, "Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi. Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlara başladığını belirtti.

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Kırşehir'de zorlu süreçler yaşayan Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı.

Cebinde kalan 150 lirasıyla patron oldu: Parça parça alım yaparak başladım

3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında, "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.

Cebinde kalan 150 lirasıyla patron oldu: Parça parça alım yaparak başladım

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BİR RAFI BOŞALTTI, DİĞER RAFI ALDI

İş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk, "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah rızkı veriyor. 3 yıl bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum” diye konuştu.

Cebinde kalan 150 lirasıyla patron oldu: Parça parça alım yaparak başladım

Öztürk ile çalışan Zehra Nur Üngörmüş ise bir kadın ile çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ve Öztürk'ün yaşam hikayesinin kendisini de motive ettiğini aktardı.

Cebinde kalan 150 lirasıyla patron oldu: Parça parça alım yaparak başladım

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#Girişimcilik#KOSGEB#Kırşehir

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