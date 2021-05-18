Çaykur yaş çay fiyatı 2021: Çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Çay alım fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnafa ve üreticiye destek olacağını bildirmesinden sonra en çok araştırılan konulardan biri oldu. 2021 Yılı Yaş Çay Kampanyasının, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla başlayacağını duyuran Çaykur’un yaş çay fiyatı ve çay alım fiyatı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar…

ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve üreticiye uygulanacak destek paketi açıklamalarında "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." sözlerini kullandı. Çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR YAŞ ÇAY FİYATI 2021

Çaykur, internet sitesinde yayınladığı bir duyuruyla, 2021 yaş çay fiyatı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. “2021 Yılı Yaş Çay Kampanyası, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kg olarak uygulanacaktır” açıklamasıyla Çaykur, yaş çay kampanyasının başlayacağı müjdesini verdi.

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