Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), bünyesinde istihdam edeceği 830 mevsimlik işçinin kura çekimi için duyuru yayımladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildiği duyuruda kura tarihi ve yeriyle ilgili açıklama yapıldı. Peki, ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Teşekkülümüz geçici işçi alımı ile ilgili olarak 21.02.2020 tarihinde yapılan duyuruda, Rize il ve ilçelerindeki yaş çay fabrikalarına alınacak beden işçileri ile Rize iline alınacak engelli ve eski hükümlü işçiler ve Giresun iline alınacak eski hükümlü işçinin belirlenmesi için kura çekim işleminin 17 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da Rize Rize / Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak daha sonra yapılan değerlendirmede Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunun kura çekimi için daha uygun olduğuna karar verilmiştir.

Bu itibarla Rize ili ve ilçeleri ile Giresun ilini kapsayan kura çekimi 16 Mart 2020 tarihinde saat 11.00’da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.



Mevsimlik İşçi Kura Çekimlerinde seyirci alımı ile ilgili açıklama



Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.



Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan 1 temsilci hazır bulunacaktır.



Kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya aday yakınlarının kura çekimi yapılacak olan alanlara gelmemeleri, hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.