Çaykur iş ilanları 2020 başvuru formu ekranı! İŞKUR Çaykur 900 işçi alımı ekranı!

Toplamda 760 personel alımı yapacak olan Çaykur, işçi alımı için bugün İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edecek. Rize, Trabzon, Artvin'deki fabrikalar için işçi alımı yapacak olan Çaykur, başvuru şartlarını erişime açtı. Peki, Çaykur işçi alımı başvuru formu nasıl doldurulur? İşte, İŞKUR aracılığıyla internetten tamamlanacak olan Çaykur iş başvurusu işlemi, 24-28 Şubat tarih aralığında tamamlanacak. İşte, İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu için detaylı bilgiler

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çaykur işçi alımı başvurusu, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, noter huzurunda tamamlanacak. Peki, Çaykur işçi alımı başvuru formu nasıl doldurulacak? İşte, o İŞKUR Çaykur işçi alımı şartları hakkında bazı bilgiler

Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları ile 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için, noter kurası ile 760 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır.

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme şartlarını taşımaları gerekecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. ( Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır.

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KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak işçiler, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2020 yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.

KURADA İSMİ ÇIKAN İSİMLERDEN NELER TALEP EDİLECEK?

Yapılacak Noter Kurası sonunda işe girmeye hak kazanan işçi adaylarından aşağıdaki belgeler istenecektir.

1- İşe girmek istediğini belirten dilekçe,

2- İş Kurumu İl Müdürlüğünden almış olduğu gönderme belgesinin aslı,

3-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,

4- Diploma aslı veya fotokopisi,

5- Çalışmasına engel teşkil edecek bedensel özrü olmadığına dair sağlık raporu.

6- Adli sicil kaydı

Teşekkülün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğüne ve gerekse Fabrikaya 24/02/2020 tarihinden önce verilmiş olan iş başvuru dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir fabrikaya başvuruda bulunacak, birden çok fabrikaya başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerine başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI DA YAPILACAK

4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi gereğince çalıştırılması gereken Engelli ve Eski Hükümlü işçi kontenjanlarındaki noksanlığın tamamlanması için Rize İline bağlı işyerleri için Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 35 Engelli 17 Eski Hükümlü, Trabzon İline bağlı işyerleri için Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 Engelli 3 Eski Hükümlü, Artvin İline bağlı işyerleri için Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 3 Engelli 2 Eski Hükümlü, Giresun İline bağlı işyerleri için Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 1 Eski Hükümlü olmak üzere, toplam 47 Engelli 23 Eski Hükümlü geçici işçi noter kurası ile işe alınacaktır.

İşe alınacak engelli ve eski hükümlü işçiler çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işe alınacaktır.

İşe girmek isteyen Engelli ve Eski Hükümlü işçi adayları, ikamet ettikleri İlin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

İş başvuruları 24/02/2020 – 28/02/2020 tarihleri arası 5 işgününde yapılacaktır.

İşe alınacak işçiler noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi Rize ve Giresun İli için 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00’da Rize /Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, Trabzon İli için 18 Mart 2020 Çarşamba saat 13.00’de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, Artvin İli için 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00’de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda gerçekleştirilecektir.