Çayırkoşarı’ndan yeni sürpriz: Kuş gözlemcileri Antalya’ya akın etti

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Kuzey Amerika'da üreyen ve kışlamak için Güney Amerika'ya göç eden türün Türkiye'de ilk kez kayıt altına alınmasının ardından, ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kuş gözlemcisi Manavgat'a geldi. İlk kuşun görülmesinin ardından 3 Kasım'da aynı bölgede ikinci kez çayırkoşarı görüntülendi. Kuş gözlemcisi Ali Çobanoğlu, iki kuşu aynı karede fotoğrafladı.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan veteriner hekim Gökçe Coşkun, Türkiye için ilk kayıt olan çayırkoşarı sayısının ikiye yükseldiğini belirterek, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

10 BİN KİLOMETRELİK GÖÇ YOLCULUĞU

Çayırkoşarının normal göç güzergâhının Amerika Kıtası olduğunu anlatan Coşkun, "Çayırkoşarı normalde Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında 10 bin kilometrelik göç mesafesine sahip. Ancak bunun dışında bu türün Avrupa ve Asya'da nadir kayıtları da olabiliyor. Bu nedenle Türkiye'de görülmesi kuş gözlemciliği açısından oldukça önemli" dedi.

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Türün Türkiye'de görülmesinden önce Kıbrıs'ta kayıt altına alındığını belirten Coşkun, "Biz çayırkoşarlarının ilk olarak Kıbrıs'ta iki birey olarak görüldüğü haberini almıştık. Kıbrıs'ın iki farklı noktasında ilk kayıtları gerçekleşti. Daha sonra Manavgat Nehri ağzında Hollandalı bir kuş gözlemcisi, bu kaydı girerek Türkiye'de özellikle kuş gözlemcileri arasında büyük gündem oluşturdu" diye konuştu.

Coşkun, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcilerinin nadir türü görmek için Manavgat'a geldiğini söyledi.