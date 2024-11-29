Çayırhan madencileri Ankara’ya yürüyor

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İşçiler dün Beypazarı’na kadar yürüyüp gece konaklama kararı aldı. Yürüyüşün bugün yine devam etmesi bekleniyor. Yürüyüşe katılan işçiler, “8 gündür sesimizi duyuramadık, biz de yürüyüş kararı aldık. Özelleştirmede iş, maaş garantisi yok. Biz devletle çalışmak istiyoruz” yorumları yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yapılan görüşmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin “Şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini” ilettiğini söyledi.