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Çayırhan madencileri Ankara’ya yürüyor

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#Çayırhan Madencileri#Ankara#Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Çayırhan madencileri Ankara’ya yürüyor
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Maden sahalarının özelleştirilmesine karşı kendilerini 20 Kasım’dan itibaren madene kapatarak eylem yapan Çayırhan Termik Santralı’nın işçileri dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyüş başlattı.

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İşçiler dün Beypazarı’na kadar yürüyüp gece konaklama kararı aldı. Yürüyüşün bugün yine devam etmesi bekleniyor. Yürüyüşe katılan işçiler, “8 gündür sesimizi duyuramadık, biz de yürüyüş kararı aldık. Özelleştirmede iş, maaş garantisi yok. Biz devletle çalışmak istiyoruz” yorumları yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yapılan görüşmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin “Şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini” ilettiğini söyledi.

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#Çayırhan Madencileri#Ankara#Türkiye Maden İşçileri Sendikası

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