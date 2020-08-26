Cayır cayır yandı

İstanbul’da Söğütlüçeşme’ye giden metrobüs, dün 11.00 sıralarında İncirli durağından yolcu aldı. Zeytinburnu durağına yaklaşırken motordan dumanlar çıktığını fark eden metrobüs şoförü, durarak tüm yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler daha da yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracı saran alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı. Alevlerin sardığı metrobüs ise kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Durma noktasına gelen trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu. Yangın nedeniyle hem metrobüs seferleri hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı. Hurdaya dönen metrobüs, teknik inceleme yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Garajı’na çekildi. Yoldaki temizlik çalışmasının ardından bölgedeki trafik ve seferler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı ancak bir açıklama yapmadı.

‘VALFİ ÇEKMESEYDİM HEPİMİZ ÖLECEKTİK’

Yolculardan Emre Keskin, “Metrobüste 70-80 kişi vardı. Ön kapıdan çıkılamayınca herkes orta kapıya yığıldı. En sonunda valfi çekmeyi başardım, kapılar açıldı. Eğer ben o valfi çekmemiş olsaydım, hepimiz ölmüş olacaktık” dedi.