Çayın yanına verilen limona ücret almıştı…. Ticaret Bakanlığı, usulsüzlük yapan işletmeye para cezası

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 23:03

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı" haberi üzerine yapılan işletmede 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37 Bin 992 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde kimi mecralarda yer alan ‘Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı’ haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17 Kasım 2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

İŞLETMEYE 37 BİN LİRA PARA CEZASI 

Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife-fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37 bin 992 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edilmiştir. Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

 

 

