MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
GeriGündem Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da Aksu Çayı'nın ortasında oluşan adacıkta kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu üreten 3 kişi yakalandı. Operasyonda 10 kilo 300 gram esrar, 585 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'nın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştirilip, uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adacığa operasyon düzenledi. Bot ile bölgeye giden ekipler, adacıkta 585 kök kenevir ele geçirdi. Sökülen kenevirler, bota yüklenerek karaya çıkarıldı.

Olayla ilgili M.Ş., İ.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 300 gram kubar esrar, 585 kök kenevir, 40 litre sıvı gübre, 1 su dinamosu, 33 metre su hortumu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle