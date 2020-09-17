Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'nın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştirilip, uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adacığa operasyon düzenledi. Bot ile bölgeye giden ekipler, adacıkta 585 kök kenevir ele geçirdi. Sökülen kenevirler, bota yüklenerek karaya çıkarıldı.

Olayla ilgili M.Ş., İ.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 300 gram kubar esrar, 585 kök kenevir, 40 litre sıvı gübre, 1 su dinamosu, 33 metre su hortumu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.