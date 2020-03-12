Çaydanlık kireci nasıl temizlenir ve çözülür? Çaydanlık kireci temizleme

Çaydanlık kireci temizlemenin birkaç yolu bulunmaktadır. Piyasada var olan temizleyiciler ile de temizlemek mümkündür. Fakat evde kişilerin bazı yöntemlerle temizlemeleri de mümkündür. Böylece kimyasallardan uzak durarak doğal yollarla yapılan temizlik daha sağlıklı olacaktır.

Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir?

Çaydanlık kireci temizlemede kullanılan ürünlerden biri sirkedir. Sirkenin asit etkisi sayesinde kireç temizleme de yardımcı olmaktadır. Bunun yanında kullanılan bir başka ürün ise tuzdur. Tuz veya karbonat sirke ile birlikte kullanıldığı zaman tepkimeye girer ve çok daha fazla etki sağlar.

Elma ya da üzüm sirkesi mutfaklarda kullanılan ürünlerdir. Fakat bunun dışında temizlik malzemesi olarak da kullanılır. Sirke kullanırken elma sirkesi de üzüm sirkesi de tercih edilebilir. Ayrıca son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan beyaz sirke de tercih edilebilir. Sirkeli marketlerden kolayca temin etmek mümkündür.

Çaydanlık Kireci Temizleme

Çaydanlık kirecinin temizlenmesi için ilk olarak çaydanlık içine 1 çay kaşığı kadar sirke konmalıdır. Temiz bir fırça yardımıyla ovulur. Sirke çaydanlığın her yerine değmelidir. Daha sonra yaklaşık 30 dakika kadar sirkeli çaydanlık bekletilmelidir.

Ardından çaydanlık içine 1 tatlı kaşığı tuz veya karbonat konmalıdır. Tuz ve karbonat koyma işlemi tamamlandıktan sonra tekrar fırça ile ovulmalı ve son olarak durulanmalıdır. Bu yöntem ile kireçlenen çaydanlıkların temizlenmesi mümkündür. Bu sayede kısa sürede kireç temizlenme işi tamamlanmış olur.

Çaydanlık Kireci Nasıl Çözülür?

Kireç temizleme işi kısa ve kolay bir işlemdir. Fakat çaydanlık içerisinde yapılan bu işlem sonucunda kireç temizlenmemiş ise tekrar sirke ile başka bir işlem daha yapılabilir. Bunun için yarım çay bardağı kadar sirke ile 1 su bardağı su çaydanlık içine dökülür. Bu karışım konulduktan sonra ocak üzerinde kaynatılmalıdır.

Kaynama işlemi ile var olan kireçlerin bir kısmı çözülecektir. Çıkmayan kısımlar ise kaynama ile beraber kireçte yumuşama oluştuğu için daha kolay çıkacaktır. Kaynama işlemi bittikten sonra çaydanlık boşaltılıp kalan kısımlar tekrar fırçalanmalıdır. Böylelikle kalan kireçler de kaynama esnasında yumuşadığı için daha kolay temizlenecektir.