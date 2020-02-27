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Kadir GÜNEŞ /KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor

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Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor
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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda kaybolan Suriyeli Necip Şireki (41) ve 10 yaşındaki oğlu Beşar Şireki’yi arama çalışmaları sürüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Suriyeli Necip Şireki) dün akşam oğlu Beşar Şireki'yi de yanına alıp, balık tutmak için Aksu Çayı kıyısına gitti. Küçük çocuk balık tutmaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba da suya atladı. Ancak, bir süre sonra baba ve oğlu suda kayboldu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Su altı ekiplerinin aramaları sürerken, Aksu Çayı derinliklerindeki kum ve çakıllar da iş makineleri tarafından boşaltılıyor. Böylelikle su seviyesinin düşürülmesi ve akıntının yönünün değişmesi amaçlanıyor. Suriyeli baba ve oğlunun yakınları ise arama çalışmalarını izliyor.

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