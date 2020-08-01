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Gökhan ÖZHAN- İsmail Hakkı SEYMEN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Çayda akıntıya kapılan İbrahim, 7 saat sonra ölü bulundu

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Çayda akıntıya kapılan İbrahim, 7 saat sonra ölü bulundu
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BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybolan İbrahim Şahin'in (16), 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Kiremit Ocağı mevkiinde meydana geldi. Kurban Bayramı’nın ilk günü İbrahim Şahin ve 3 arkadaşı serinlemek için Emek Çayı’na girdi. Bir süre sonra Şahin, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Arkadaşları, yardımına koştuğu İbrahim Şahin'i kurtarmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Şahin için dalgıçlar suda, jandarma ise kıyı şeridinde arama çalışması başlattı. Deniz polisleri, 7 saat sonra Şahin’in cansız bedenine ulaştı.

Çaydan çıkarılan İbrahim Şahin’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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