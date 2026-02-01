Çaycıyken denetçi oldu | Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti: Mektupları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede; 23 numaralı şüpheli Melek K.’nin geçmiş SGK kayıtları, belediyedeki görevi, mal varlığı, banka hareketleri ve dijital materyallerine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

10 YILDA ÇAYCILIKTAN MEMURLUĞA

İddianamede; Melek K.’nin 2013'te Konyaaltı Belediyesi'nde işçi statüsünde çaycı olarak çalışmaya başladığı, 2014'te Özel Kalem'de büro personeli statüsüne geçtiği, 2019-2022 yılları arasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı’nda (KONTEV) eğitim yöneticisi olarak görev yaptığı, 2022 itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde aynı pozisyonunda aktif kaydı bulunduğu ifade edildi. Melek K.’nin, 15 Mart 2023 tarihinde Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde devlet memuru statüsünde kadroya alındığı, 2025 yılında dışarıdan üniversiteyi bitirdiği ifade edildi.

MAL VARLIĞI VE PARA HAREKETLERİ

Dosya kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen mal bildirim formlarının incelenmesinde, Melek K.’nin 7 Şubat 2022 tarihli mal bildiriminde banka mevduat hesabında 205 bin lira nakit para ile yaklaşık 744 bin 900 lira değerinde 955 gram altın bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. 18 Şubat 2025 tarihli mal bildiriminde ise 14 Şubat 2025’te edinilmiş 07 ASA 414 plakalı, 2021 model ve yaklaşık 1 milyon 850 bin lira değerinde marka araç, banka mevduatında 700 bin lira ve 405 gram altın bulunduğu bildirildi.

HUZUR HAKKI ÖDEMESİ

İddianamede, Melek K.’nin hesabına ‘maaş’ ve benzeri açıklamalarla yapılan para girişlerine de ayrıntılı yer verildi. Belediye şirketi ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabından 2020-2025 yılları arasında 71 ayrı işlemde toplam 666 bin 422 lira para girişi olduğu, işlem açıklamalarında ‘huzur hakkı ödemesi’ ibaresinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, 2020 yılından bu yana şüphelinin hesabına toplam 2 milyon 226 bin 362 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.

LÜKS SAAT VE GÖZALTI

İddianamede, Melek K.’nin ikametinde yapılan arama sonrası 14 Ekim 2025’te gözaltına alındığı, aramalarda dijital materyaller ile lüks marka bir kol saatine el konulduğu kaydedildi. El konulan saatle ilgili yapılan incelemede, söz konusu saatin 20 Mart 2025 tarihinde 14 bin 500 avro bedelle satın alınıp, faturalandırıldığı tespitine yer verildi.

MEKTUPLAR İDDİANAMEYE GİRDİ

Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, cezaevinde bulunan Muhittin Böcek’e hitaben yazıldığı değerlendirilen, el yazısıyla kaleme alınmış mektup ve notlara ait çok sayıda görselin bulunduğu aktarıldı. Mektuplarda, soruşturma sürecine, bazı kişilerle ilgili iddialara, belediye ve ALDAŞ denetimlerine, siyasi ve bürokratik temaslara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ifade edildi.

MEKTUPLARDAN ALINTILAR

El yazısı metinlerin ilk sayfasında, “Bugün 100 gün oldu, söylerken kolay ama yaşaması dile kolay, koca bir üç ay" ifadeleriyle başladığı, ilk paragrafın ise “Bizi öldürmeyen acı güçlendirir, bunu unutma" cümlesiyle sona erdiği belirtildi.

‘HANİ BU ADAMLAR BİZİ KURTARIYORDU’

Mektubun devamında Melek K.’nin, Böcek’in gözaltına alınma ve tutuklanma sürecine ilişkin yaşananları anlattığı, “Gözaltına alındığını haberlerden öğrendim. Adliyenin orada bilgi veren bir Allah’ın kulu olmadı. Sen tutuklandın. Alkan gülerek telefonla birilerini aradı. Ben orada beynimden vurulmuşa döndüm. Hani bu adamlar bizi kurtarıyordu" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘GÖKHAN GELMESEYDİ TÜM SUÇLAMALAR SENİN ÜZERİNE ATILACAKTI’

Melek K.'nin mektubunda, bazı kişilerin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunarak, “Tutuklandığın hafta senden haber alamadığım için Aziz’in ofisine ben de gittim. Aziz, ‘Kendinize yeni başkan bulun’ diyerek dalga geçti. Gökhan’ın gelmesi gerektiğini söylediğimde, Yasin herkesin içinde bana bağırdı. Bana 'Gökhan’ın telefonlarını açma' dediler ama her defasında açtım. Gelmeseydi tüm suçlamalar senin üzerine atılacaktı" ifadeleri yer aldı.

‘AMAÇLARI BENİ SENDEN UZAKLAŞTIRMAK’

ALDAŞ denetimine ilişkin bölümlerde ise Melek K.’nin, “ALDAŞ denetiminde müfettiş Yasin’e takmıştı. ‘Bu kadar lüks yurt dışı harcamalarını kim yapıyor’ diye sormuş. Bana, 'Sana niye sormuyorlar, KOM niye almıyor’ diye soruyorlar. Ben ne diyeceğimi bilemedim. ‘Beni neden sorsunlar, neyim var’ diyebildim sadece. Amaçları beni senden uzaklaştırmak. Ben hariç kimsenin dışında öncelik olmayı bekleme" değerlendirmelerinde bulunduğu aktarıldı.

‘ÇIKINCA BENİ KORU VE KOLLA’

Mektubun son bölümlerinde ise Melek K.’nin Böcek’e destek mesajları verdiği belirtilerek, “En ağrıma giden de senin itibarın hakkında çıkan haberler ve yukarının bildikleri. Kalbim acıyarak yazıyorum bunları. Sen böyle bir adam değildin. Etrafındakiler, bu güvendiğimiz insanlar dediklerin daha kolay yaptırabilmek için seni nasıl bir yaşantıya sürüklemişler. Sen de içerde olunca beni hepten yalnız sandılar herhalde. Kimin ne hainlik yapacağını kestiremiyorum. Sana zarar vermesinler, ben bu şekilde üstesinden gelirim. Beni düşünme, çıkınca beni koru ve kolla yeter. Dağ gibi arkanda olmaya devam edeceğim. Dimdik yürümeye devam edeceğim. En ufak yanlışın ve ihanetin içinde de olmayacağım" dedi.

‘BÖCEK İLE 10 YILDIR GÖNÜL İLİŞKİM VARDI’

Melek K. 16 Ekim 2025’te şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, Muhittin Böcek ile aralarında 10 yılı aşkın süredir ‘gönül ilişkisi’ bulunduğunu söyledi. Melek K., lise eğitimini tamamladıktan sonra 2013’te Konyaaltı Belediyesi’nde işçi statüsünde çaycı olarak çalışmaya başladığını, 2014’te Özel Kalem’de büro personeli statüsüne geçtiğini söyledi. Melek K., oturduğu sitedeki dairenin Muhittin Böcek’e ait olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 senedir oturuyorum. Kira ve aidat ödemiyorum" dedi. 2015 yılında Böcek ile aralarında gönül ilişkisinin başladığını, 2019’da dedikodu ve etik kaygılar nedeniyle Büyükşehir’e geçmek istemediğini, bu nedenle Böcek’in yönlendirmesiyle KONTEV’de çalıştığını anlatan Melek K., KONTEV’de görev ve sorumluluğu olmadığını, gidip geldiğini, vakfın başkanının Muhittin Böcek olduğunu söyledi.

‘KUYUMCUDAN ‘ALTIN BOZDURMA’ AÇIKLAMASIYLA GELDİ’

İfadesinde Melek K., üzerine kayıtlı lüks araç bulunduğunu, aracı 2025 yılı Şubat ayı civarında yaklaşık 1,8 milyon liraya satın aldığını belirtti. İfadesinde, aracın devrine ilişkin süreci ayrıntılı anlattığı kaydedilen Melek K., bir kuyumculuk firmasından hesabına ‘altın bozdurma karşılığı’ açıklamasıyla transfer yapıldığını, parayı daha sonra verilen IBAN’a gönderdiğini ve noterde devir işlemi yapıldığını söyledi.

‘DEVLETİN POLİSİNE YALAN MI SÖYLEYECEĞİM’

Melek K., basında kuyumculara yönelik operasyon haberlerini gördükten sonra, aracı alma sürecinde yönlendirme yapıldığı iddiasıyla Belediyenin Özel Kalem Müdürü Y.Y. ile konuştuğunu, kendisine ‘Altın bozdurdum dersin’ yanıtı verildiğini ileri sürdü. Melek K., bu süreçte rahatsız olduğunu belirterek "Devletin polisine yalan mı söyleyeceğim" ifadelerini kullandığını aktardı.

‘SAATİ NİŞAN HEDİYESİ DİYE VERDİ’

Melek K., evinde yapılan aramada el konulan lüks marka saatin yaklaşık 1 yıl önce Muhittin Böcek tarafından ‘nişan hediyesi’ olarak verildiğini belirterek, hiç kullanmadığını söyledi. Melek K., Böcek’in tutuklu olduğu dönemde cezaevi görüşlerine gittiğini anlattı.

MELEK K.'YA ÖZEL ŞOFÖR VE ARAÇ

Öncesinde Konyaaltı Belediyesi'nde, 2019'dan bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yapan R.K.'nin; Melek K.'yi evinden alıp işe, işten eve götürdüğü iddianamede yer aldı. 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesine başvurulan R.K., "Konyaaltı Belediye Başkanlığı’nda 2017 yılından 2019 yılına kadar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 2019 yılından günümüze kadar Melek K. isimli şahsı tarafıma tahsis edilen farklı araçlar ile evinden belediyeye, belediyeden evine, başkanımızın katılmış olduğu programlara ulaşımını sağladım. Görevim özel kalem müdürlüğünde Melek K. isimli sekreterin ulaşım hizmetini yapmaktı. Bu görev bana Muhittin Böcek tarafından verilmişti" dedi. Melek K. üzerine kayıtlı 2021 model lüks marka aracın ise 14 Şubat 2025 tarihinde satın alınarak, Muhittin Böcek tarafından hediye edildiği iddianamede yer aldı. Soruşturma sürecinde bu lüks araca da el konuldu.

‘SORUŞTURMAYA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM HUSUSLAR VAR’

Melek K. kolluk ifadesinde ise soruşturmaya katkı sağlayacağını düşündüğü çeşitli iddiaları da dile getirdi. Bazı belediye projeleri, daire edinimleri, faturalandırmalar, araç tahsisi, kamera alımları, ilişkiler ve ALDAŞ A.Ş.’deki harcamalara yönelik duyumlarını ve iddialarını anlatan Melek K., ALDAŞ’ta denetim kurulu üyesi olduğunu, bazı yurt dışı seyahat ve lüks harcamaların şirkete faturalandırıldığı yönünde duyum aldığını söyledi. Melek K., bu süreçte bazı evraka okumadan imza attığını da ifade etti.

EŞLERİN LÜKS SEYAHATLERİ ALDAŞ’TAN ÖDENMİŞ

ALDAŞ A.Ş.’den yapılan harcamaları dile getiren Melek K., “Gençlik Spor Daire Başkanlığı’nda memur olarak çalışan T.G.’nin Avukat A.Ç. ile gönül ilişkisi olduğu, hafriyat işleriyle bağlantılı kazanılan paraları ve taşınmazları bu kişi üzerine yaptığı yönünde söylentiler var. Ben Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan ALDAŞ A.Ş’de Denetim Kurulu Üyeliği yapmaktayım. Bu görev de Daire Başkanlığı statüsü alamadığım için Muhittin Böcek’in isteği üzerine olmuştur. Söz konusu şirkette mülkiye müfettişi tarafından yapılan denetim neticesinde Y.Y. ve S.T. isimli şahıslar ile eşlerinin yapmış olduğu yurt dışı seyahatleri, yurt içinde lüks restoran harcamaları gibi kalemlerin faturalandırılmak suretiyle şirkete ödendiğini duydum. Bu sebeple durumdan rahatsızlığımı Başkanvekili Büşra Özdemir’e ilettim" dedi. (DHA)