Çaya yolculuk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra çay bahçesi sahipleri hasat için gerekli izni alıp memleketlerine gidebilir” açıklamasının ardından Doğu Karadenizli çay bahçesi sahipleri önceki geceden itibaren memleketlerinin yolunu tuttu. Kimi gece saatlerinden şahsi araçları ile yola çıktı, kimi ise dün otogardan otobüse binerek memleketlerine gitti. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda büyük yoğunluk yaşandı.

AİLEMİ TOPLADIM HASADA GİDİYORUM

Ailesi ile birlikte Rize’nin Pazar ilçesine giden Mecit Yavuz, “Köyümde çay tarlam var, normalde yurtdışından çalışmak üzere işçiler gidiyordu fakat virüsten dolayı hiç işçi bulamadık. Ben de ailemi aldım gidiyorum” dedi.

Trabzon’un Of ilçesinde çay bahçesi bulunan Oktay Ağaoğlu hasat için geç kaldıklarını belirterek, “Annem, babam, amcalarım, yeğenlerim toplandık gidiyoruz. Memlekette de işçi bulamadık, hep birlikte hasat yapmaya çalışacağız. Bu sene çaydan beklentim hiç yok. Yağmur yağdı, don oldu çaylar yanmıştır bakıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde çay üreticiliği yapan Mehmet Sarı, “Tatil için çocukların yanına geldim öyle kaldık burada. Bahçemiz orada heba olacaktı, Cumhurbaşkanımız izin verdi biz de gideceğiz, hasadımızı yapacağız” dedi.