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Çaya giren çocuk boğuldu, babasını ekipler kurtardı

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#Batman#Soruşturma#Silvan Devlet Hastanesi
Çaya giren çocuk boğuldu, babasını ekipler kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 20:13

Batman’da Hebun Kürsek (14), serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya giren ve akıntıyla sürüklenen baba B.K. ise ekipler tarafından kurtarıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyü Üçyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Hebun Kürsek, serinlemek için Silvan Köprüsü’nün altından geçen Batman Çayı’na girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hebun’u gören babası B.K., oğlunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan baba ile oğlu, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hebun Kürsek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan baba B.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Batman#Soruşturma#Silvan Devlet Hastanesi

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