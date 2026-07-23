Çaya giren çocuk boğuldu, babasını ekipler kurtardı

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Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyü Üçyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Hebun Kürsek, serinlemek için Silvan Köprüsü’nün altından geçen Batman Çayı’na girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hebun’u gören babası B.K., oğlunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan baba ile oğlu, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hebun Kürsek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan baba B.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.