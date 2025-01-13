Çaya düşen otomobilde hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in (21) cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi.

Üniversite eğitimi için Çanakkale’de olduğu öğrenilen, İşletme ve Ticaret Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Kaan Demir’in cenazesi Esentepe Mahallesi İmam Hüseyin Cem Evi’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baba Devrim Demir cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durdu.

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‘OĞLUMUN BİR BORCU VAR MI?

Cenaze namazı sonrası ağıtlar yakan anne Aynur Demir ise, “Sorun arkadaşlarına oğlumun bir borcu var mı? Kimseye ne varsa onu kapatalım. Bana oğlumu geri verinö diyerek ağladı. Cenazeye katılanlar da gözyaşı döktü.