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Çaya düşen otomobilde hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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#Kocaeli#Çanakkale#Çan
Çaya düşen otomobilde hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 15:39

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in (21) Kocaeli'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in (21) cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi.

Çaya düşen otomobilde hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Üniversite eğitimi için Çanakkale’de olduğu öğrenilen, İşletme ve Ticaret Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Kaan Demir’in cenazesi Esentepe Mahallesi İmam Hüseyin Cem Evi’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baba Devrim Demir cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durdu.

Çaya düşen otomobilde hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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‘OĞLUMUN BİR BORCU VAR MI?

Cenaze namazı sonrası ağıtlar yakan anne Aynur Demir ise, “Sorun arkadaşlarına oğlumun bir borcu var mı? Kimseye ne varsa onu kapatalım. Bana oğlumu geri verinö diyerek ağladı. Cenazeye katılanlar da gözyaşı döktü.

Çaya düşen otomobilde hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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#Kocaeli#Çanakkale#Çan

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