Çaya düşen Eylül, yaşam mücadelesini kaybetti

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Tunceli’de Munzur Çayı’na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren ve 400 metre uzaklıkta bulunarak 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürülen Eylül Yuvanç (17), kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Olay, 21 Haziran’da Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Yuvanç, iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

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1 SAATLİK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu. Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü. Elazığ’a sevk edilen Eylül, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra kurtarılamadı. Eylül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.