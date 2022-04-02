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Çaya düşen asteğmen iki gündür aranıyordu! Acı haber geldi

#Hakkari#Derecik#Asteğmen

Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çaya düşen asteğmen iki gündür aranıyordu Acı haber geldi

AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışması 2 gündür devam ediyordu.

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ACI HABER GELDİ

Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.

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#Hakkari#Derecik#Asteğmen

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