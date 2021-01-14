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MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Çay paketlerinden uyuşturucu çıktı

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Çay paketlerinden uyuşturucu çıktı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde çay paketleri içerisinde gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Turgutlu'da başarılı operasyonlara imza atan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını aralıksız yürüten Turgutlu polisi, bir yolcu otobüsünde esrar maddesi taşındığı bilgisine ulaştı. Otobüsü durduran ve şüpheli şahıs U.Y.'ye (30) ait bagajda çay paketlerine saklanmış vaziyette 2 kilo 750 gram esrar maddesi bulundu. Çay paketlerinden çıkarılan esrar maddesine el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çay paketlerinden uyuşturucu çıktı

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