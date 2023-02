Çay koyup yeniden başlayacağız... Evlerinin yıkılışını böyle izlediler

Haberin Devamı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde binlerce ev yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. İlçede ayakta kalan evlerin de yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Atatürk Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartman da ekipler tarafından iş makineleri ile kontrollü şekilde yıkıldı. 5’inci katta oturan Ahmet ve Emine Kılıç çifti ile çocukları, yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. Emine Kılıç, “Her şeyimiz gitti” derken, Ahmet Kılıç eşi ve çocuklarını “Çok şükür sağlığımız yerinde. Hepimiz felaketten yara almadan kurtulduk. Şimdi çayımızı koyup yeniden başlayacağız” sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

ÇOK ŞÜKÜR HEPİMİZ SAĞIZ

Esnaf olduğunu ve depremde ailesi ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Kılıç, “Çıktığımızda her yerin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadık. Her yer yıkılmıştı ve adeta can pazarı yaşanıyordu. Sonra eşim ve çocuklarımla felaketten sağ kurtulduğumuz için şükrettik. Şimdi evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Hepimizin sağlığı yerinde ve hayata artık yeniden başlayacağız” dedi.