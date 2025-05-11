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'Çay koyma' tartışmasında eşini sokak ortasında darbetti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 10:36

Adana'da bir kişi, kahvaltı yüzünden tartıştığı eşini darbettiği için gözaltına alındı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1654 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kahvaltı yapan Mustafa K. ile eşi Hatice D. çay koyma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek sokağa taştı. Mustafa K. aracıyla ayrılmak isterken eşi yanına gelip tartışmayı devam ettirdi. Bunun üzerine Mustafa K. eşini darbetti, daha sonra da aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Çay koyma tartışmasında eşini sokak ortasında darbetti

Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis bu görüntüler üzerine harekete geçerek kocayı gözaltına aldı. Ancak Hatice D. eşinden şikayetçi olmayınca koca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Çay koyma tartışmasında eşini sokak ortasında darbetti

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#Adana#Kadına Şiddet#Darp

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