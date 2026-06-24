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Çay kazanının kablolarına takılıp hayatını kaybetti

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#Çankırı#Fabrika#Çay Kazanı
Çay kazanının kablolarına takılıp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 20:31

Çankırı'da babasının çalıştığı fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan Yasir Metin (16) hayatını kaybetti.

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Olay, Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın fayans işlerini yapan İlyas Metin, oğlu Yasir Metin ile birlikte işyerine gitti. İş yerinde yerdeki kablolara takılan Yasir Metin, çay kazanını devirip yere düştü. Bu sırada elektrik akımına kapılan Metin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Metin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile, cuma günü karne almasını bekledikleri çocukları Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Metin’in ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

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#Çankırı#Fabrika#Çay Kazanı

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