Çay içmek damarları koruyor

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Haftada en az üç kez çay içenlerde genel damar hastalığı riski yüzde 11.2, iskemik inme riski ise yüzde 36.6 daha düşük bulundu. Araştırmacılar, çayın türü ve sıcaklığının da sonuçlarla ilişkili olduğunu belirledi. Siyah çay en güçlü koruyucu ilişkiyi gösterirken yeşil çay da benzer sonuçlar verdi. En düşük risk ise günde altı ila sekiz fincan çay içenlerde görüldü.

KAYNAR ÇAY RİSKLİ

Orta demli ve kaynar olmayan çay daha olumlu sonuçlarla ilişkilendirilirken ağzı yakacak kadar sıcak çay içenlerde damar hastalıkları riski yüzde 16 daha yüksek bulundu. Önceki çalışmalar da çok sıcak içecekleri yemek borusu kanseri riskindeki artışla ilişkilendirmişti. Çaydaki polifenoller ve flavonoidler gibi bileşiklerin damar sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor.