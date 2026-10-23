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Çay içmek damarları koruyor

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#Çay#Damar Sağlığı#Çayın Faydaları
Çay içmek damarları koruyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

HAFTADA en az üç kez çay içmek, damar hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak araştırmaya göre çayın aşırı sıcak tüketilmesi, bu riskin artmasıyla bağlantılı. Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 500 bin Çinli ortalama dokuz yıl boyunca takip edildi.

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Haftada en az üç kez çay içenlerde genel damar hastalığı riski yüzde 11.2, iskemik inme riski ise yüzde 36.6 daha düşük bulundu. Araştırmacılar, çayın türü ve sıcaklığının da sonuçlarla ilişkili olduğunu belirledi. Siyah çay en güçlü koruyucu ilişkiyi gösterirken yeşil çay da benzer sonuçlar verdi. En düşük risk ise günde altı ila sekiz fincan çay içenlerde görüldü.

KAYNAR ÇAY RİSKLİ

Orta demli ve kaynar olmayan çay daha olumlu sonuçlarla ilişkilendirilirken ağzı yakacak kadar sıcak çay içenlerde damar hastalıkları riski yüzde 16 daha yüksek bulundu. Önceki çalışmalar da çok sıcak içecekleri yemek borusu kanseri riskindeki artışla ilişkilendirmişti. Çaydaki polifenoller ve flavonoidler gibi bileşiklerin damar sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor.

 

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#Çay#Damar Sağlığı#Çayın Faydaları

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