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Çay bahçesinin erkekler tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

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#Çay Bahçesi#Tuvalet#Gizli Kamera
Çay bahçesinin erkekler tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 20:30

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis, düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu; alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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#Çay Bahçesi#Tuvalet#Gizli Kamera

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