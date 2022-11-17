Çavuşoğlu'ndan AB ve ABD'ye KKTC tepkisi: İcazet alacak değiliz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki son durum ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyeliğine ilişkin konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan şu şekildeydi:

Önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu, ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Bazı zorluklar oldu ama epey mesafe kaydedildi. 4 ay sonra umarım tekrar uzatılır, 1 yıl uzatılır. Umarım bir daha uzatmaya gerek kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Biz 'komşumuz açken tok yatmayalım' anlayışıyla arabuluculuk ettik. Bundan sonra da sürdüreceğiz.

"İCAZET ALACAK DEĞİLİZ"

KKTC’nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz.

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POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli.