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Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Rejim gerçekçi davranırsa birlikte çalışmaya hazırız

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Suriye Rejim#TBMM
Çavuşoğlundan Suriye açıklaması: Rejim gerçekçi davranırsa birlikte çalışmaya hazırız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 21:15

Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. 

Çavuşoğlu, Suriye konusunda “Suriye’de bir süredir istihbaratlar aracılığıyla zaten rejimle görüşüyoruz. Rejim, gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Bunun aksi zaten düşünülemez. PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz, kim ne derse desin gereğini yaparız, muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Türkiye'nin haklı davasında birlikte hareket edelim. AİHM verdiği kararlar siyasidir. Türkiye'ye gelince baskı yapılıyor. Biz bu çifte standarttan bahsediyoruz, aynısı neden Yunanistan'a da yapılmıyor. AİHM'e biz ikiyüzlü ve kararlarının siyasi olduğunu kapalı toplantılarda da söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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"AB, STRATEJİK BİR AKTÖR OLACAKSA RUM-YUNAN İKİLİSİNİN OYUNCAĞI OLMAYI BIRAKIR VE TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLERİNDE GEREKLİ ADIMLARI ATAR”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, “Savaş öncesinde ve savaş patlak verdikten sonra diplomasi ve diyalog kanallarını işlettik. Montrö Sözleşmesi’ni titizlikle uygulayarak Karadeniz’de tırmanmayı engelledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde BM’yle birlikte İstanbul tahıl anlaşmasını hayata geçirdik. Bugüne kadar 13,5 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına ulaştı. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi sayesinde esir takasını mümkün kıldık. Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesini sağladık. Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair endişelerin giderilmesi için Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı İstanbul’da bir araya getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Libya ile imzalanan Hidrokarbon Mutabakat Muhtırası'na da değinen Çavuşoğlu, “Libya’da 2019’da izlemeye başladığımız aktif politikanın da sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Ekim ayında Trablus’ta imzaladığımız Hidrokarbon Mutabakat Muhtırası, Yunanistan’ı ne hale getirdi hepiniz görüyorsunuz. Geçen hafta Yunanistan’ın Girit’in güneyinde hidrokarbon faaliyetleri yapma kararı karşısında Libya bizimle imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması’na sahip çıkan adımlar attı. Yine geçen hafta Yunanistan, Libya ile ekim ayında imzaladığımız Hidrokarbon Anlaşması’nı BM’ye şikayet etti. Biz de hemen arkasından Libya ile birlikte bu mektuba ortak yanıtımızı BM’ye ilettik. Bu kazanım, nesiller boyu Doğu Akdeniz’de dengeleri belirleyecek” şeklinde konuştu.

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Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ilişkilerine işaret ederek, “Bir Avrupalı güç olarak AB’yle ilişkilerimizi de stratejik bir yaklaşımla ilerletiyoruz. Bu yıl 'Türkiye Avrupa’dır' sloganıyla kıtamızın ve AB’nin karşı karşıya kaldığı sınamaların aşılmasında gerekli katkıyı sunmaya devam ediyoruz. AB, stratejik bir aktör olacaksa Rum-Yunan ikilisinin oyuncağı olmayı bırakır ve Türkiye’yle ilişkilerinde gerekli adımları atar” ifadelerini kullandı.

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