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Çavuşoğlu’ndan Rumlara: Ateşle oynama

#Mevlüt Çavuşoğlu#PYD/YPG#GKRY
Çavuşoğlu’ndan Rumlara: Ateşle oynama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/YPG’nin GKRY’de ofis açmasına ilişkin "Yarın buradan Türkiye’ye ya da KKTC’ye herhangi bir tehdit olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar.” sözlerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, terör örgütü PYD/YPG’nin GKRY’de ofis açmasıyla ilgili soruya özetle şu yanıtı verdi:

“Terör örgütlerini özellikle vekalet savaşlarında kullanıyorlar. Yunanistan’da maalesef gerek PKK, gerek DHKP-C’liler hâlâ var. Orada eğitilip de Türkiye’de saldırı gerçekleştirenler belgeleriyle ispatlandı. FETÖ’cüler de Yunanistan’ı sığınmacı ülke olarak görüyorlar. Terör örgütlerine ofis açtırmak onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum Kesimi’nin de bugüne kadar terör örgütü PKK’ya desteğini biliyoruz. Bu gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim; ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan Türkiye’ye ya da KKTC’ye herhangi bir tehdit olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar.”

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İSRAİL’LE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç gün önceki, “İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye bir ziyareti olabilir” açıklamasından sonra yapılması dikkat çekti. Kulislerde dünkü telefon görüşmesinde hem bu ziyaret planının, hem de ABD’nin Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) projesinden desteğini çekmesinin konuşulduğu iddia edildi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#PYD/YPG#GKRY

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