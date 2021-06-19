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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

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Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nda İran, Venezuela ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum yarın sona erecek.

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