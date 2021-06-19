Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nda İran, Venezuela ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum yarın sona erecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara