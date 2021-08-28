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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.08.2021 - 22:42 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'ndan Blinken'le kritik görüşme

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Çavuşoğlu'ndan Blinken'le kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

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