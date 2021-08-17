Çavuşoğlu'ndan Blinken'le kritik Afganistan görüşmesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç- Radman ile de Afganistan’daki son duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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