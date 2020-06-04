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AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çavuşoğlu’ndan Ayasofya çıkışı

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Çavuşoğlu’ndan Ayasofya çıkışı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’da Fetih suresi okunmasına tepki gösteren Yunanistan’a sert çıktı.

Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kuran-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız? Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür ve fethedilmiştir” dedi. Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir TV programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

YUNANİSTAN’A MI SORACAĞIZ

“Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunması üzerine Yunanistan’dan gelen tepkilere şaşırmadım. Avrupa’da camisi olmayan tek başkent Atina’dır. Türkiye’ye bu konuda akıl verecek son ülke Yunanistan. Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir, nasıl açığa vurur inanamıyor insan. Türkiye toprakları içinde ezanın ya da Kuran-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını başkası, Yunanistan belirleyemez. Ayasofya Yunanistan’a bağlı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mülküdür. Yunanistan’ın Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okundu diye sesini çıkarması saçmalık ve haddini aşmaktır. Yunanistan, halkın seçtiği müftülere namaz kıldırdığı için hapis ve para cezası verdi, Batı Trakya’da ezanı susturmaya çalıştı. Bunlar samimi değil.

SURİYE’DE GEREKENİ YAPACAĞIZ

Suriye’de PYD/YPG’nin varlığı konusunda hem ABD hem de Rusya’ya ‘Eğer bu teröristleri çıkartmazsanız vururuz’ diye söyledik. Terör örgütünün 30 kilometrelik güvenli bölgenin altına çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerekeni yapacağız.”

Çavuşoğlu’ndan Ayasofya çıkışı

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