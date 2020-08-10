Çavuşoğlu: Yunanistan Mısır anlaşması Türkiye'nin işine yaradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı Lübnan ziyareti dönüşünde, uçakta dar bir grup gazeteciye Atina ile Kahire arasında varılan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Yunanistan ve Mısır’ın bu anlaşma için 15-20 yıldır müzakere ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, Ankara’nın elindeki bilgilere göre Mısır’ın kıta sahanlığının Türkiye’nin çizdiği sınırlara girmediğinin anlaşıldığını bildirdi. Bakan, Yunanistan’ın çizdiği kıta sahanlığının Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ettiğinin açık olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "Biz de ne dedik ‘Sahada ve masada zaten göstereceğiz’. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gemilerimiz tekrar bölgeye gitti” diye konuştu.



Dışişleri Bakanı, Atina’nın Kahire ile anlaşmasını Girit ve civarındaki adaların kıta sahanlığından başlatmak istediğini ancak bu pozisyonundan geri adım atmak durumunda kaldığının anlaşıldığını söyledi:



“Öyle görünüyor ki Girit adası dahil oradaki adaların egemenlik haklarından taviz verilmiş. Esasen bu bizim tezimizi destekleyen bir şey.”

Bu anlaşmanın Türkiye’nin işine yaradığını belirten Çavuşoğlu, özetle şunları kaydetti: “Birincisi artık hiç kimse bize ‘Gerilim yaratıyorsunuz’ diyemez. Kimse bize artık ‘Oralara gitmeyin’ diyemez, dese de dinlemeyiz. Ayrıca diyaloğu istemeyenin Yunanistan olduğunu herkes gördü.



İkincisi ise Yunanistan’ın daha önce İtalya ile yaptığı anlaşma ve bu anlaşma –büyük olasılıkla- bizim (adaların kıta sahanlığı olamayacağına ilişkin) tezlerimizi savunan anlaşmalar. İyon Denizi’nde de kıta sahanlığını adalardan başlatmadılar.”