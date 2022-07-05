Çavuşoğlu: Ya belge ya veto

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV’de katıldığı canlı yayında Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki muhtıraya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Madrid’deki dörtlü zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini karşı tarafa aktardığını vurguladı.

İmzalanan muhtıranın Türkiye için önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Sonuçta ilk defa YPG/PYD, bir NATO belgesinde yer aldı. Bu, Genel Sekreter’in kolaylaştırıcılığında üçlü bir mutabakat olsa da (NATO’nun) zirve bildirisinde de memnuniyetle karşılanarak 18. maddede yer aldığı için bir referans belgesi haline geldi. İlk defa FETÖ ve YPG/PYD, NATO’nun literatürüne girmiş oldu” diye konuştu. Çavuşoğlu, muhtıradaki 4. maddenin altını çizerek bu maddede yer alan “Finlandiya ve İsveç, müttefikler olarak Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşılık tam destek verir. Bu amaçla Finlandiya ve İsveç, YPG/ PYD ve FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermezler” şeklindeki ifadelere dikkati çekti. Çavuşoğlu, “terör örgütü” demeseler bile iki ülkenin imzaladığı metinde, bu örgütlerin “dolaylı olarak terör örgütü” olarak tanımlandığının altını çizdi.

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ESAS VETO KARTI ŞİMDİ VAR

İmzalanan mutabakat zaptının bağlayıcılığına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: “Biz taahhütlerin bir metinde olmasını ve imzalanmasını istedik. Yazılı olduğu halde içeriden gelen baskılar yüzünden iki ülke de farklı yorumlamaya çalıştı. Tepki gösterenleri sakinleştirmek için bazı açıklamalar yaptı. Asıl burada bağlayıcı olan bu süreç, bu mutabakat zaptı bir başlangıçtır. Katılımın protokolünün imzalanması için bir onaydır, davettir. Esas bundan sonraki süreç önemlidir. Meclis’ten onaylanmadan, kanun geçmeden bu iki ülke NATO’ya üye olamayacak. Bağlayıcılığı buradadır. Eksik kalan bir şey olur da tamamlanırsa ve taahhütlerini tam olarak yerine getirirlerse bizim Meclisimiz’de onaylanır. Esas veto kartı şimdi var.”