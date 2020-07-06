Çavuşoğlu ve Ersoy Antalya’dan seslendi! Dünyaya ‘turizmde güvenliyiz’ mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından ‘Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent’ sloganıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya ve Alanya’nın turizmde güvenli bölge olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, alınan tedbirlerle rakamların da güvenli olduğunu gösterdiğini söyledi. Pandeminin tüm dünyayı sarstığını ve herkesin hayatını değiştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, “Maalesef olumsuz etkilerini gördük ve yaşadık. Dünya halkları da yaşayacak. Bizim gibi ülkeleri yönetmeye çalışan siyasileri ve hükümetleri de mutlaka etkileyecek. Korona daha başlar başlamaz, ülkemize henüz gelmeden aldığımız tedbirler sayesinde koronayla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Bugün dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz” diye konuştu.

BÖLGESELLEŞME

Her ülkenin kendi vatandaşını en kötüye hazırlamak zorunda olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, yıllarca sağlık sistemine ve şehir hastanelerine yaptıkları yatırımlarla ilgili sürekli eleştiri aldıklarını vurguladı. Ancak pandemi süreciyle sağlık yatırımlarının ne kadar doğru olduğunu anladıklarını da kaydeden Çavuşoğlu, “Önyargılı yaklaşanlar olabilir, ‘gereksiz’ diyenler olabilir ama sağlık turizmiyle ilgili şimdiden faydasını görmeye başladık. Küreselleşme zarar mı görecek, daha mı güçlenecek? Herkesin hemfikir olduğu tek bir şey var: Artık bölgeselleşme hakim olacak. Üretim de, tedarik de bölgeselleşecek.

TIBBİ YARDIMLAR

Ekonomiyi ayakta tutmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alınan tedbirlerle bu dönemi en az hasarla atlattık, atlatıyoruz. Bundan sonra ivme, büyüme ihracatta da devam edecek” dedi. Bakan Çavuşoğlu, sadece Türkiye’de salgınla mücadele edilmediğini, yurt dışındaki ülkelere de tıbbi yardımlarda bulunduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 193 ülke var. Dünyadaki ülkelerin 3’te 2’sinden fazlası Türkiye’den tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu. Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik, göndermeye devam edeceğiz.

AB’NİN KARARLARI

AB’nin aldığı kararların siyasi olduğunu biz kendilerine her zaman açıkça kamuoyunda söylüyorduk. Ama şimdi Almanya’da çıkan yazılara ve televizyondaki yorumlara baktığımız zaman onların kendisi de bizzat söylüyor. Avrupa Birliği’nin listesine baktığımız zaman ülkelerin ismini saymak istemiyorum, o ülkeler de bizim kardeş, dost ülkelerimiz, kimse hedefimiz değil kimseyle de rekabet içinde değiliz. Ama burada insan sağlığı çok önemli. Güvenlik çok önemli. Biz bu kriterler temelinde çalışıyoruz.”

ERSOY: ÇALIŞMALARA HIZLI ŞEKİLDE BAŞLADIK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Ersoy, normalleşme süreciyle birlikte hızlı şekilde iç turizm için çalışmalara başladıklarını aktardı. Ersoy, “Türkiye’nin yıllar süren sağlık altyapısına yapmış olduğu detaylı yatırımların meyvesini pandemi döneminde test etmiş olduk. Bu yatırımların olumlu sonuçlarının cevabını aldık. Yeni normalleşme süreciyle birlikte önce iç turizm sonra dış turizm olmak üzere çalışmalara başladık. Sağlık Bakanlığımız 1 Haziran’dan itibaren 12 bölgedeki toplam ve günlük yeni vaka sayılarını açıkladı. Bu bağlamda özellikle Türkiye’nin turizm şehirlerinde vakalar, diğer ülkelerle kıyaslandığında en az olduğu yerler” dedi. Turizm şehirlerindeki vaka sayılarını açıklayan Bakan Ersoy, “2.5 milyon nüfuslu Antalya’da toplam vaka sayısı 520 civarında, günlük yeni 4-5 vaka var. Avrupa’da turizme açılmış ilk iki şehre girer. Kuşadası, 280 civarında toplam vaka sayısı var. Fethiye, Bodrum, Dalaman’a baktığımız zaman toplam vaka sayısı 310 civarında. Bu şehirlerde günlük vaka sayısı 2-3. Tamamen kontrol altına alınmış ve hızla koronavirüssüz bir döneme hazırlık yapmış bölgeler olarak görüyoruz” diye konuştu.

ALMANYA ZİYARETİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte yaptıkları Almanya ziyareti hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyayla turizm ilişkilerini nasıl geliştirebileceklerini de enine boyuna konuştuklarını söyledi. Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Bakanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın da desteği sayesinde gerçekten çok iyi hazırlıklar yaptık ve bu hazırlıkları dünyaya anlatmada da birlikte çalışıyoruz. Bakanımızın yazdığı mektupları da ulaştırdık. Bir taraftan bakanımız telefonla kendi muhataplarını bir taraftan ben kendi muhataplarımı arıyorum. Şimdi de ziyaretlere başladık Almanya’ya gittik. Son derece verimli, samimi, bilgilere ve datalara dayalı objektif kriterler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik.”

DSÖ, O İLACIN KULLANIMINI İKİNCİ KEZ DURDURDU



DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse yakalananların tedavilerinde kullanılan “hidroksiklorokin” ve “lopinavir/ritonavir” bileşimi ilaçların denemelerinin “ölüm oranlarını düşürmede başarısız olduğu” gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs’ta COVID-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan “hidroksiklorokin” isimli ilacın denemelerinin “güvenlik endişeleri” nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti. Ghebreyesus, 3 Haziran’da ise COVID-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.