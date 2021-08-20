Çavuşoğlu ve Akar’dan Afganistan değerlendirmeleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’daki gelişmeler konusunda, “Hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı izleyeceğiz” dedi. Afganistan’daki son gelişmeler ile ilgili Beştepe’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

SÜRECİ GÖRMELİYİZ

“Şu anda Afganistan’da biz başka ülkelerin tahliyesine yardım ediyoruz. Çok ülke, askerlerimize başvuruyor. Biz orada gerçekten çok yardımcı oluyoruz. Türkiye’nin rolü bakımından çok müteşekkirler. Oradaki güvenliği askerlerimiz tesis ediyor. Yer yer havaalanının askeri alandaki giriş kapısına kalabalıklar geliyor. Oradaki güçler tedbirler alıyor ve vatandaşları uzaklaştırıyorlar. Bizim vatandaşlarımız da sıkıntı yaşadı, biz o kalabalığa girmeyin diyoruz. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Uluslararası camiayla hareket edeceğiz. Amerika’sından Rusya’sına Çin’ine kadar uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz. Atacağımız adımlar da koordine edilecek.(Afgan Göç Anlaşması) Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik. ABD Başkanı da açıkladı, 6 bin ilave polis gönderdiler. Resmen çekilme süreci bitti.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda yaşanan olayların ardından 200’den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurguladı. Akar, “Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

2 GÜNDE 64 UÇUŞ

Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, “TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı” dedi.

PLANLARIMIZ VAR

Akar, şöyle devam etti:

”Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Herhangi bir farklı gelişme olması halinde ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Biz 2002’den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, ‘Ne zaman çıkacaksınız?’ diyordu. Biz her seferinde dedik ki; ‘Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz.’ Biz aynı noktadayız. Kontrollü şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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