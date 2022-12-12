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Çavuşoğlu, Türkmenistan’ı ziyaret edecek

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkmenistan#Azerbaycan
Çavuşoğlu, Türkmenistan’ı ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 22:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesi ve zirve çerçevesinde tertiplenecek Üçlü Dışişleri Toplantısı’na katılmak üzere Türkmenistan’a gidecek.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 14 Aralık tarihinde Avaza’da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek ve zirve çerçevesinde tertiplenecek Üçlü Dışişleri Toplantısı’na katılmak üzere 13-14 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkmenistan’ı ziyaret edecektir. Zirvede ve bakanlar toplantısında ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere üç ülke arasındaki mevcut işbirliğinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkmenistan#Azerbaycan

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