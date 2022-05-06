Çavuşoğlu: Trajedinin sorumlusu Yunanistan ve AB

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Kemayah ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, son dönemde Frontex’le bağlantılı gelişmelere ilişkin soruyu yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Yunanistan’ın Ege adalarından ve kara sınırından göçmenleri nasıl geri ittiğine dair bilgileri dünyayla ve AB ile paylaştığını söyledi. “Çünkü AB, insan hakları konusunda herkese ders vermekten büyük haz alan bir kurum” diyen Çavuşoğlu özetle şöyle konuştu:

İZLEYİP ŞAHİTLİK YAPTILAR

“Frontex uzun süre inkâr etti. Ama belgeler ortada. Bizden ilave belgeler, bilgiler istendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan aldığımız belgeleri tekrar ilettik. AP bir soruşturma başlattı. Avrupa’da duyarlı insanlar ve medya harekete geçti. Nihayetinde o belgeleri de yayınladılar. Frontex’in icra direktörü 28 Nisan’da görevinden ayrıldı. AP, 4 Mayıs’ta Frontex’in 2020 bütçesini de onaylamadı. Çünkü bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. Frontex sadece izlemedi, bu insanlık dışı uygulamalara katılıp şahitlik etti. Ama bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz. Bu gelişmeler sırasında ve sonrasında ölümler meydana geldi. Bizim sınırımızda yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak öldü.

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DUYARLI PARLAMENTERLER

Bu ölümlerde Yunanistan’ın da gözünün önünde olduğu için bir o kadar belki daha da fazla Frontex’in, dolayısıyla AB’nin de sorumluluğu var. Dolayısıyla tüm bunların açık ve şeffaf şekilde soruşturulması gerekiyor. Sorumluların da hesap vermesi gerekiyor. Eğer AB, Avrupa kurumları ve mahkemeleri samimiyse onlara her türlü bilgi ve belgeyi vermeye hazırız. Bu insani konudur. Kesinlikle siyasete alet edilmeden ciddi şekilde soruşturulması lazım. AP göreceli olarak daha duyarlı davrandı. En azından duyarlı parlamenterler var. Onları da tebrik ediyorum.”

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.