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AA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 18:25,Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı

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Çavuşoğlu, "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

 

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