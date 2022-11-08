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Çavuşoğlu, Özbekistan ve Kazakistan’a gidecek

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Özbekistan#Kazakistan
Çavuşoğlu, Özbekistan ve Kazakistan’a gidecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 18:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Semerkant’ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dokuzuncu Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ı ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 11 Kasım 2022 tarihinde Semerkant’ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dokuzuncu Zirvesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 9-11 Kasım 2022 tarihleri arasında Özbekistan’ı ziyaret edecektir. Semerkant Zirvesinde, Türk Konseyi’nin 2021 İstanbul Zirvesi’nde TDT’ye dönüşümü sonrasında Teşkilatı ilgilendiren birçok alandaki hukuki altyapı çalışmaları ele alınacak, mevcut ve yeni işbirliği başlıkları değerlendirilecek, Teşkilatın ortak gündemindeki küresel ve bölgesel konular irdelenecektir. Sayın Bakanımız, bu vesileyle, Çimkent Fahri Başkonsolosluğumuzun açılışını gerçekleştirmek üzere, 9 Kasım 2022 tarihinde Kazakistan’ı da günübirlik ziyaret edecektir” denildi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Özbekistan#Kazakistan

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