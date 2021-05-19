Çavuşoğlu Meclis’i bilgilendirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni ABD yönetiminin ‘zalim ile mağduru eş tutan’ açıklamalar yaptığını belirterek, “ABD, BM Güvenlik Konseyi’nden asgari kınama içeren bir açıklama çıkmasına dahi tek başına engelliyor. 14 ülke destekliyor. ABD veto ettiği için bir kınama kararı dahi çıkmadı. Bir basın açıklaması bile maalesef yapılamadı” tepkisini gösterdi.
TBMM Genel Kurulu’nda dün ‘Gazze ve Kudüs’te yaşanan insanlık vahşeti’ hakkında genel bir görüşme yapıldı. Bakan Çavuşoğlu hükümet adına yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü ben de çok sayıda mevkidaşımla görüştüm. Fiziki güç konuşlandırmak için BM Güvenlik Konseyi kararı gerekiyor. Bir adım atılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. BM toplantısı için yarın (bugün) yola çıkıyoruz. İsrail’in bu eylemlerinin cezasız kalmaması için de çalışıyoruz.”
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