Çavuşoğlu Meclis’i bilgilendirdi

TBMM Genel Kurulu’nda dün ‘Gazze ve Kudüs’te yaşanan insanlık vahşeti’ hakkında genel bir görüşme yapıldı. Bakan Çavuşoğlu hükümet adına yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü ben de çok sayıda mevkidaşımla görüştüm. Fiziki güç konuşlandırmak için BM Güvenlik Konseyi kararı gerekiyor. Bir adım atılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. BM toplantısı için yarın (bugün) yola çıkıyoruz. İsrail’in bu eylemlerinin cezasız kalmaması için de çalışıyoruz.”

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