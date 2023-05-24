Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde AK Partililere seslendi. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve milletvekilleri de eşlik etti. Antalya sevdalarının bitmeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, büyük hizmetlere imza attıklarını söyledi. 100 yıllık Cumhuriyet’in gururunu yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tarihimizle, milletimizle, Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. 100 yıllık sürecin son 21 yılına adeta damga vurduk. Savunmadan alt yapı projelerine hayal gibi görünen, kimsenin inanamayacağı icraatları bizler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdik" diye konuştu. Kepez’de 15 hastane olduğunu belirten Çavuşoğlu, 1400 yataklı şehir hastanesini en kısa zamanda hizmete açacaklarını ve 1900 yatak kapasitesine kadar da artıracaklarını söyledi. 900 TOKİ konutunun yapıldığını ama yetmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek kira fiyatlarında arz- talep dengesini bizim sağlamamız lazım. Enerji ve altyapıda da eksiklikler var. Onları da tamamlayacağız. Makasın açılmasına izin vermeyeceğiz. Hatların yer altına alınması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



'4 YILDA ASYA’DA TİCARETİMİZ YÜZDE 40 ARTTI'



Gelişen dünya düzenini eleştiren Bakan Çavuşoğlu, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Düzenin yetersiz olduğunu da belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu düzenin bir parçası olmuyoruz. Dünya 5’ten büyük diyerek yeni bir düzen için çalışıyoruz. Bu düzen yetersiz. Umutlara çare değil bu düzen. İnsanlığın beklentilerini karşılayamıyor. Yeniden Asya diyoruz. 4 yılda ticaretimiz yüzde 40 artmış. Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağı dalgalanıyor" diye konuştu.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çavuşoğlu, "Türkün yolu kardeşlerimizle orta koridordan geçer. Türk yurdu toprağı Şuşa’dan geçer. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı elinde bir harita. ‘Bu benim dahi projem’ dedi. Bir bakıyoruz Azerbaycan baypas edilmiş. Can Azerbaycan’dan ne istiyorsun Kılıçdaroğlu? Kardeşlerimizle derdin ne? Azerbaycan topraklarını kurtarırken ‘Türkiye Azerbaycan’a maalesef yardım etti’ diyenlerden başka bir şey beklenmez" dedi.Suriye’deki terörün temizlenmesi için çalıştıklarını ve temizlenen yerlere 550 binden fazla Suriyeli yerleştirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin desteğiyle 1 milyondan fazla Suriyeli’nin ülkelerine gönderilmesi içinaltyapı oluşturduklarını ifade etti. Göçmenlerin bu şekilde ülkelerine gönderilmesinin doğru olduğunu belirten Çavuşoğlu, ırkçılık yaparak gönderme fikirlerinin doğru olmadığını söyledi. Terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ileri süren Çavuşoğlu şöyle konuştu:"Türkiye’ye düşman tüm terör örgütleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemiyor mu? PKK, FETÖ destek verip Kılıçdaroğlu’na oy istemiyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi? Çık söyle. 'Terör örgütü olarak görmüyorum' diyor. 14 Mayıs'ta tokadı yiyince şaşırdı kaldı."