Çavuşoğlu Kabil’e gidecek

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Çavuşoğlu dün Ankara’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile düzenlediği basın toplantısında, Endonezyalı mevkidaşı ile birlikte kısa süre içinde Kabil’e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi, ancak tarih vermedi. Afganistan’da yönetimin Taliban’a geçmesinden sonra Türkiye Kabil Büyükelçiliği’ni kapatmamış, Büyükelçi Cihad Erginay, Taliban yönetimiyle birçok kez temasta bulunmuştu. Çavuşoğlu dünkü basın toplantısında ayrıca Marsudi ile Afganistan’daki son durumu ele aldıklarını, siyasi gelişmelerin yanı sıra insani yardım konularını da konuştuklarını belirtti.